بعد صفعه طالبة.. قيادي حوثي يذبح ثورين أمام مدرسة بصنعاء (صور)

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

اضطر قيادي حوثي في صنعاء لذبح ثورين تعبيراً عن اعتذاره، بعد الاعتداء على طالبة بمدرسة مخصصة للبنات مطلع الأسبوع الحالي.

واقتحم القيادي الحوثي محمد الطيري، مدرسة سكينة للبنات بصنعاء لإجبار الطالبات على ترديد الصرخة الحوثية، ولدى اعتراض إحداهن، اعتدى عليها وصفعها أمام مرأى ومسمع الطالبات والمعلمات، لتغلق المدرسة إثر هذه الحادث وسط تهديد نقابي بإضراب شامل في مدارس صنعاء.

وصباح اليوم الأربعاء، قدم القيادي الحوثي مع عدد من قيادة التربية والتعليم بصنعاء، إلى المدرسة وذبح ثورين تعبيراً عن اعتذاره عما حصل، متعهداً بعدم التدخل في شؤون المدرسة من جديد.

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، هددت في وقت سابق بإضراب شامل في كل مدارس أمانة العاصمة صنعاء، في حال لم يتم الاعتذار للطالبة والمدرسة ورد الاعتبار لها.

وفي العرف القبلي اليمني، يكون الذبح بمثابة إعلان الاعتذار، ويتعامل اليمنيون مع الكثير من قضايا الاجتماعية بحل يفضي إلى ذبح إحدى المواشي، تعبيراً عن الأسف.