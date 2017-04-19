الجامعة العربية تبحث مبادرات لتحسين وضع المرأة اليمنية (فيديو إرم)

المصدر: سامية قاصد وأحمد عثمان – إرم نيوز

أكد السفير اليمني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية رياض العكبري أن الحكومة الشرعية والجامعة العربية تبحثان مبادرات لتحسين وضع المرأة اليمنية وتمكينها من لعب بعض الأدوار الفعالة.

وقال إن المرأة اليمنية تتحمل نتائج تمرد ميليشات الحوثي وصالح.

يأتي هذا في وقت تبحث فيه منظمة المرأة العربية بالتعاون مع مندوبة الجمهورية اليمنية لدى الجامعة العربية أوضاع المرأة اليمنية في ظل الحرب.

وقالت الإعلامية اليمنية إيمان راجح إن المرأة اليمنية استطاعت كتابة قصص نجاح وإثبات وجودها في مجالات كثيرة تخطت من خلالها صعوبات كثيرة في الحرب.

فيما أكدت الناشطة اليمنية نادية جمال أن المرأة اليمنية لديها طموح ولازالت تحلم بالأمن وبالواقع الأفضل.

وتمنت الإعلامية اليمنية حنان الحدي أن تنطلق من القاهرة مبادرة تشمل مجموعة من النساء العربيات للقيام بأعمال إغاثية وتسيير قافلات، مضيفة أن المرأة تحتاج إلى “اتحاد نسائي عربي يتحرك وليس اتحادا في الغرف المغلقة”.