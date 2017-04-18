مقتل 6 عناصر من القاعدة بغارتين شرقي اليمن

المصدر: صنعاء- إرم نيوز

قتل 4 عناصر من تنظيم “القاعدة“، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، جراء غارة جوية، نفذتها طائرة بدون طيار، يرجح أنها أمريكية، في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل عنصرين للتنظيم نفسه في غارة مماثلة، بمحافظة شبوة (شرق).

وذكر الحساب الرسمي لوحدة “مكافحة الإرهاب” في اليمن على “تويتر”، أن طائرة بدون طيار استهدفت سيارة يستقلها 4 عناصر من “القاعدة” بمزرعة “آل الهدشاء”، ببلدة الحامي منطقة “عطران” بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وجاءت العملية، التي وصفتها الوحدة بـ”الدقيقة”، بعد ساعات من هجوم مماثل استهدف سيارة للقاعدة في محافظة شبوة، ما أسفر عن مقتل عنصرين، هما “صالح طالب العولقي”، و سعيد مهدي باقادر”.

ولم تذكر وحدة “مكافحة الإرهاب”، عبر حسابها، هويات القتلى الأربعة في غارة مأرب.