الحسني: طموح المرأة اليمنية حاليًا في ظل الحرب هو الوصول للغذاء والعلاج (فيديو إرم)

المصدر: سامية قاصد وأحمد عثمان - إرم نيوز

قالت لينا الحسني، رئيس منظمة “أكون” للحقوق والحريات في اليمن، إن المؤسسة أحصت العديد من المشكلات التي تواجه المرأة والتي تعتبر المتضرر الأكبر جراء الحرب، حيث فقدت المرأة اليمنية عملها وهي المسؤولة عن الأسرة، خاصة إذا اتجه رب الأسرة للحرب أو تأثر بالأحداث الجارية.

وأشارت في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، إلى أن المرأة اليمنية تتحمل أوضاعًا مادية صعبة جدًا، حيث تتعرض كل النساء اليمنيات، وليست الناشطات، للعنف والقتل والتهديد على يد الحوثيين، بعدما كانت المرأة اليمنية تحتل مرتبة متقدمة في المشاركة المجتمعية، حيث مثلت 30% من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، وأيضًا في لجنة صياغة الدستور، قبل أن يتراجع دورها مؤخرًا.

وأوضحت الحسني، أن طموح المرأة حاليًا في ظل الحرب هو الوصول للماء والشراب والعلاج، إذ إن نصف مليون امرأة حامل لا يستطعن الوصول للمستشفيات، لكنها عادت لتشير إلى أنه مع التعيينات الحكومية أصبح للمرأة دور، فهناك وزيرات وسفيرات، وفي طريق استعادتها لدورها السياسي وجميع حقوقها.