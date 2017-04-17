هروب 11 سجينًا من السجن المركزي في عتق اليمنية

المصدر: صنعاء- إرم نيوز

أكد مصدر أمني في اليمن، مساء الاثنين، فرار مجموعة من السجناء من السجن المركزي بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة /474 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء/.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن 11 سجينا فروا من سجن عتق، بعد هجوم شنه مسلحون مجهولون على السجن ما أدى إلى اندلاع اشتباكات محدودة مع رجال الأمن.

وأشار المصدر إلى أن السجناء الفارين كانوا موقوفين على ذمة قضايا جنائية وإرهابية.

وأكد أن السلطات الأمنية عممت أسماء السجناء الفارين، في حين لا تزال ملاحقتهم مستمرة.

وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم على مقر السجن.

وتسيطر قوات الجيش والمقاومة الشعبية الموالية للحكومية المعترف بها دولياً على مدينة عتق ومعظم المناطق في محافظة شبوة، في حين لا يزال الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق، علي صالح، يتواجدون في عدة مناطق بمدينتي عسيلان وبيحان، الحدودية مع محافظة البيضاء.