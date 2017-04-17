علي البخيتي يكشف سر إعلان قانون الطوارىء المزمع من قبل الحوثيين

المصدر: إرم نيوز - صنعاء

أكد القيادي المنشق عن جماعة الحوثي، علي البخيتي، أن قانون الطوارئ الذي تستعد الجماعة لفرضه، يراد منه “الاستحواذ على ما تبقى من الأموال”.

وقال البخيتي، في منشور له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”: إن “قانون الطوارئ لا يستهدف ما يعلنه الحوثيون بشكل أساسي، بل يستهدف في جزئه الأهم ما تبقى من سيولة في البنك المركزي، وبالأخص العائدة للمؤسسات والصناديق السيادية والبنوك التجارية وكبار التجار، والتي ينوي الحوثيون الاستيلاء عليها”.

وربط البخيتي بين قانون الطوارئ الذي تعتزم جماعة الحوثي فرضه وبين سعي الجماعة “استبدال رئيس هيئة التأمينات –مثلاً- ومسؤولين آخرين”.

وتابع “يتأكد لنا أن حالة الطوارئ تستهدف الأموال لا الحقوق والحريات المستهدفة أساسًا بل والمسحوقة تمامًا منذ لحظة الانقلاب الحوثي، والتي سيجري سحقها أكثر للتغطية على هدفهم الأساسي من حالة الطوارئ”.

ودشنت جماعة الحوثي إجراءات ما قبل فرض قانون الطوارئ في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بحملة اختطافات ومداهمات لمشبوهين بمعارضتها.

وأوضحت مصادر حقوقية لـ إرم نيوز، أن جماعة الحوثي تشن منذ يومين حملة اعتقالات واسعة وسط أبناء المجتمع بدون تمييز ليصل عددهم تقريبًا إلى أكثر من 150 معتقلًا، سبعة منهم على الأقل من النشطاء الحقوقيين والمدونين.

وأضافت المصادر، أن جماعة الحوثي تتكتم على أي مصادر معلومات يمكن لها أن تكشف الأرقام الحقيقية للذين تم اعتقالهم خلال يومي السبت والأحد الماضيين.