الجيش اليمني يسيطر على جبل شعير الاستراتيجي في المعقل الرئيسي للحوثيين بصعدة

المصدر: وكالات- إرم نيوز

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني بمساندة قوات التحالف العربي، اليوم الإثنين، على جبل استراتيجي، بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين/242 كيلومترًا شمال صنعاء.

وقال مركز صعدة الإعلامي، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن قوات الجيش الوطني سيطرت على جبل شعير الاستراتيجي في جبهة علب بمديرية باقم، وكبدوا الحوثيين والقوات الموالية لهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي الوقت ذاته، أعلن المركز أن اللواء 102 مشاة انضم إلى قوات الجيش اليمني المرابطة في جبهة علب.

وقال: “انضم اللواء 102 مشاة بكامل قوته البشرية وعتاده العسكري وتجهيزاته الفنية إلى جبهة علب بمحافظة صعدة للمشاركة في دحر ميليشيا الحوثي مع قوات الجيش الوطني المرابطة هناك”.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية، أن مقاتلات التحالف العربي، شنت نحو 6 غارات جوية على مواقع متفرقة للحوثيين بمديرتي باقم وكتاف، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف على الفور.

وبحسب المصادر، لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء المنطقة بشكل مكثف، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين والقوات الموالية لهم.

وخلال الفترة الماضية، أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على عدة مواقع ومناطق كانت تحت قبضة الحوثيين والقوات الموالية لهم في محافظة صعدة، بمساندة كبيرة من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.