ألغام الحوثيين وصالح.. خطر لا مأمن منه باليمن (فيديو إرم)

المصدر: أبو ظبي ـ إرم نيوز

لم يترك الحوثيون وقوات صالح في المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم وتم تحريرها أي مأمن من خطر الألغام الأرضية المضادة للبشر والذخائر العشوائية التي نثروها بشكل اعتباطي.

فقد لغمت هذه الميليشيات كل ما طالته يدها من مساحة اليمن بألغام مضادة للبشر، في طريقة يعتبرها هؤلاء استراتيجية قتالية انتقامية، حيث أثبتت الوقائع أنهم يلغمون المناطق التي يخسرونها في الحرب غير مكترثين بما سببته من فقدان الكثير من المدنيين لحياتهم وإصابة عدد أكبر بإصابات بليغة شكلت لهم إعاقات دائمة عدا عن كون انتشارها حال دون عودة مئات اليمنيين الذين شردوا لمدنهم وقراهم.

زراعة الألغام في اليمن ورغم كونها فعلا مخالفا للنظم والقوانين الدولية، باتت تشكل أكبر التحديات أمام الحكومة الشرعية فجل مناطق العالم التي سجل فيها انتشار الألغام بسبب النزاعات والحروب ما زالت تحصد أرواح المدنيين، وتكلف تلك البلدان مبالغ طائلة لنزعها عبر توفير الآليات العسكرية باهظة الثمن وإعداد الفرق المتخصصة والمدربة.

تقارير لمنظمات دولية ومحلية يمنية، كشفت أن ميليشيات الحوثي صالح متورطة بشكل مباشر في انتهاك قوانين الحرب عبر زرع ألغام مضادة للأفراد. كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن استخدام الحوثيين الألغام المضادة للأفراد، تسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين، داعية إياهم إلى التوقف فورا عن استخدامها.