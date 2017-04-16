مقتل قيادات في “القاعدة” بغارة جوية جنوبي اليمن

المصدر: عدن- إرم نيوز

قتل قياديون في تنظيم القاعدة، مساء الأحد، جراء غارة جوية لطائرة من دون طيار، يعتقد أنها أمريكية، في محافظة أبين، جنوبي اليمن، كما تم إلقاء القبض على 5 عناصر تابعين للقاعدة بينهم قياديان في محافظة لحج.

وقالت قوات “مكافحة الإرهاب”، التابعة للحكومة الشرعية باليمن، في تغريدة عبر صفحتها بموقع “تويتر”، إن “طائرة بدون طيار، استهدفت مساء الأحد، سيارة يستقلها قيادات بتنظيم القاعدة في قرية (قرن أمارم)، بمديرية مودية، شرقي زنجبار، عاصمة محافظة أبين”.

ولم تحدد قوات “مكافحة الإرهاب” عدد القتلى جراء الغارة الجوية، كما لم تذكر طبيعة المناصب القيادية لهم في التنظيم.

ولم يصدر أي تعليق فوري، من جانب تنظيم “القاعدة” حول تلك الغارة .

وفي الإطار ذاته، ألقت السلطات اليمنية، الأحد، القبض على خمسة من عناصر تنظيم “القاعدة” بينهم قياديان في التنظيم، بمحافظة “لحج”، جنوبي البلاد.

وقال مدير أمن محافظة “لحج”، صالح السيد، إن “الأجهزة الأمنية في المحافظة وبعد عمل استخباراتي دقيق تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من عناصر القاعدة بينهم قياديان بالتنظيم (لم يكشف هويتهم)، في ثلاث مناطق من الجهة الشرقية لمدينة الحوطة عاصمة المحافظة”.

وأشار السيد إلى أنه تم العثور على عبوات ناسفة وأنواع مختلفة من الأسلحة المتطورة بحوزة المطلوبين خلال عملية اعتقالهم.