التحالف العربي يجدد مطالبته بنشر مراقبين دوليين في ميناء الحديدة

المصدر: باريس- إرم نيوز

أعلن اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي الجمعة من باريس أن التحالف لا ينوي في الوقت الحاضر مهاجمة مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي، إلا أنه يطالب برقابة دولية في هذا المرفأ تؤمن وصول المساعدات الإنسانية إليه.

وقال عسيري على هامش مؤتمر يعقد في باريس حول اليمن “إن الحديدة ليست هدفا لنا اليوم” قبل أن يضيف أن هذا المرفأ الواقع في غرب اليمن “لا بد أن يعود يوما ما إلى سيطرة الحكومة اليمنية”.

وأكد عسيري أن المتمردين المدعومين من إيران يرسلون الأسلحة عبر الحديدة رغم الحصار الجزئي المفروض عليه، وأن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى هذا المرفأ “لا تصل إلى السكان بل تباع في السوق السوداء”.

وتابع عسيري “نطالب بنشر مراقبين دوليين على الأرض” للتأكد بأن المساعدات الإنسانية تصل إلى المدنيين في المناطق الخاضعة للمتمردين.

وكانت الأمم المتحدة رفضت في آذار/مارس الماضي طلبا مماثلا للتحالف.