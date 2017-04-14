الجيش اليمني يقتحم البوابة الغربية لأكبر قاعدة للحوثيين في المخا

قال مصدر عسكري، إن القوات الحكومية اليمنية اقتحمت مساء الجمعة، البوابة الغربية لـ”معسكر خالد بن الوليد”، وهو يعد أكبر قاعدة عسكرية لمسلحي مليشيات الحوثيين وحلفائهم، شرق مدينة المخا بمحافظة تعز غربي اليمن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المصدر، لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة للحكومة الشرعية.

وأضاف المصدر أن الجيش اقتحم البواية الغربية للمعسكر “وسط معارك شرسة، ويستعد لاقتحام البوابة الشرقية، تمهيدًا للوصول إلى وسط المعسكر”، الذي يمتد على سلسلة جبلية بطول 2 كلم ويحوي مخابئ وكهوف.

وأشار المصدر إلى أن عملية الاقتحام كانت، بمساندة نارية من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية.

ووفق المصدر العسكري، فإن مقاتلات التحالف “استهدفت بعدة غارات، تعزيزات للميليشيا الانقلابية في مفرق المخا والبوابة الشرقية لمعسكر خالد، ما أسفر عن تدمير 5 سيارات (رباعية الدفع) تابعة للميليشيا”.

وكشف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالمعارك والضربات الجوية، دون ذكر رقم بعينه.

ورجح المصدر العسكري سيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على المعسكر خلال الساعات القادمة.

ولم يتسن للوكالة التحقق مما أورده المصدر من مصدر مستقل أو من جماعة الحوثيين على الفور.

والتقدم العسكري للقوات الحكومية والمقاومة نحو المعسكر وبمحيطه، إن تأكد، سيكون هو الأبرز منذ انطلاق عملية “الرمح الذهبي”، التي بدأتها هذه القوات في 7 يناير/ كانون ثان الماضي، وحققت تقدما شرق وشمال مديرية المخا، بعد السيطرة على المدينة مركز المديرية، في 23 من الشهر نفسه.