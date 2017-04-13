اغتيال مسؤول أمني برصاص مجهولين جنوب اليمن

المصدر: عدن - إرم نيوز

اغتال مسلحون مجهولون يرجح ارتباطهم بتنظيم “القاعدة”، اليوم الخميس، مسؤولاً أمنياً بمحافظة “أبين” جنوبي اليمن، بحسب مصادر أمنية.

وقالت المصادر في تصريحات، إن المسلحين أطلقوا النار على العقيد علي صالح حيدره، قائد قوات الحزام الأمني التي تأسست بعد اندلاع الحرب وتتبع الحكومة الشرعية بمنطقة “شقرة”، التابعة لمحافظة أبين، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة اثنين من مرافقيه.

وشهدت المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة، شهدت عمليات مماثلة في وقت سابق استهدفت قيادات أمنية وعسكرية نفذها مسلحون يتبعون للقاعدة، بحسب الأناضول.

وأعلنت الحكومة اليمنية، في أغسطس/آب 2016، السيطرة على “أبين”، وطرد عناصر “القاعدة” منها، إلا أن التنظيم يشن بين الحين والآخر هجمات متكررة على نقاط أمنية ومقار عسكرية، رغم الضربات الجوية التي وجهها الجيش الأمريكي للتنظيم بواسطة طائرات بدون طيار.