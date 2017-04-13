السفير رياض العكبري يعلق على تعيين الحوثيين مفتيًا في صنعاء (فيديو إرم)

المصدر: سامية قاصد - إرم نيوز

علّق السفير رياض العكبري مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية، على إقدام جماعة الحوثي على تعيين مفت جديد في العاصمة صنعاء، قائلاً إن ” الإجراءات الأحادية كافة التي تقدم عليها ميليشيات الحوثي غير شرعية”.

وأشار العكبري في لقاء مع “إرم نيوز” إلى أن هذه الإجراءات التي تتخذها جماعة الحوثي من شأنها إعاقة الحل السياسي، وتنتهك الإجراءات والجهود الدولية التي تسعى لإنهاء حالة النزاع في اليمن.

وبشأن أزمة الطلاب اليمنيين في القاهرة، قال السفير اليمني بالقاهرة إن “هناك حلولا بعضها تم وبعضها في الطريق”، إذ نظم موفدو الجامعات اليمنية إلى القاهرة خلال الأسابيع الماضية اعتصامات بمقر السفارة؛ مطالبين بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

وأضاف العكبري أن الأزمة اليمنية تعصف بحال المرأة اليمنية التي تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه الحرب، وأن تحقيق تحسن لوضعها يستوجب نزع سلاح الميليشيات.