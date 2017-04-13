بالصور.. قتيل وجرحى في اشتباكات بين مسلحين وشرطة عدن

المصدر: عدن - إرم نيوز

قتل شخص وأصيب ثلاثة جنود، صباح اليوم الخميس، في اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين وقوات أمنية في منطقة خورمكسر شرقي عدن .

وقالت مصادر محلية في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن اشتباكات عنيفة دارت صباح اليوم بين مسلحين حاولوا إخراج معتقلين من إدارة أمن عدن بالقوة؛ ما دفع شرطة عدن إلى الاشتباك معهم بأسلحة متوسطة وخفيفة سمع صداها في أرجاء متفرقة من المدينة .

وقطع محتجون مسلحون شوارع مناطق عدة في عدن صباح اليوم للضغط على قوات الأمن للإفراج عن عدد من المعتقلين، وتطور الوضع لاحقاً إلى اشتباكات بالأسلحة عقب محاولة قوات الأمن فتح طرق رئيسة .

وبحسب الحصيلة الأولية فإن أحد المسلحين ويدعى أصيل عابد قتل بطلقة نارية فيما أصيب ثلاثة جنود آخرين جراء الاشتباكات التي استمرت زهاء ثلاث ساعات متواصلة وتوسعت رقعتها حتى شملت أجزاء كبيرة من حيي خورمكسر والمنصورة .

ومع حلول الظهيرة توقفت الاشتباكات بعد تدخل قوة من قوات الأمن الخاصة لفضها، وبدأت حركة السيارات تعود إلى طبيعتها في شوارع المدينة .