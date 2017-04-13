الجيش اليمني يسيطر على البوابة الغربية لأكبر قاعدة للحوثيين بالمخا‎

المصدر: عدن - إرم نيوز

بسطت قوات الجيش اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية، ليل الأربعاء/الخميس، سيطرتها على البوابة الغربية لمعسكر “خالد”، شرق مدينة المخا.

وقال مصدر عسكري يمني، إن القوات الحكومية شنت هجومًا وقصفًا عنيفًا خلال الليل على مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين، مضيفا أن المعارك بين الطرفين استمرت حتى فجر اليوم الخميس.

في الأثناء واصلت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، شن عدة غارات على مواقع الحوثيين في معسكر “خالد” ومحيطه، حسب المصدر.

وكانت القوات الحكومية حققت مكاسب عسكرية كبيرة، أمس وتقدمت لمسافة 10 كيلومترات في منطقة “جبل النار”، حتى باتت على مشارف البوابة الغربية لمعسكر خالد، أكبر قاعدة عسكرية للحوثيين، جنوب غرب اليمن.

وتسعى القوات الحكومية للسيطرة على المعسكر الاستراتيجي، لتأمين مينة المخا، والمنطقة الغربية لمحافظة تعز، لتعزيز تقدمها نحو محافظة الحديدة، غربي البلاد.