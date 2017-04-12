“قاضي الإعدام” في صنعاء يتعرض لمحاولة اغتيال

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

أطلق مسلحون مجهولون، مساء الأربعاء، النار على منزل رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء، القاضي عبده إسماعيل راجح، الموالي للحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، بنسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن مصدر أمني قوله، أن “رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، نجا من محاولة اغتيال نفذها مجهولون على متن دراجة نارية”.

وأضاف المصدر أن “الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الجناة، فيما تمكن سائق الدراجة النارية من الفرار”.

وكان راجح أصدر أواخر آذار/ مارس الماضي، حكم إعدام بحق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بجريمة “انتحال صفة رئيس الجمهورية، بعد انتهاء فترة ولايته”، إلى جانب 6 شخصيات سياسية، والحجز على أملاكهم وأموالهم.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تقيم فيه جماعة الحوثيين محاكمات يصفها حقوقيون يمنيون بـ”الهزلية” ضد عشرات اليمنيين المعارضين لهم.

وقبل ساعات، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكمًا بإعدام الصحفي اليمني يحيى عبدالرقيب الجبيحي، بتهمة “التخابر”.

ووصفت نقابة الصحفيين اليمنيين، هذا الحكم بـ”غير الدستوري والقانوني والمعبر عن سلطة الأمر الواقع التي استهدفت كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية، وأعادت اليمن إلى العهود الشمولية والاستبدادية”، على حد تعبيرها.