اليمن.. الجيش يحذر أهالي منطقتي الكمب ومقبنة المهمتين في تعز من “المندسين”

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

قالت مصادر ميدانية إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يستعدان باسناد من التحالف العربي للسيطرة على منطقتي مفرق الكمب ومقبنة المهمتين استراتيجيا في التمهيد لتحرير كامل مدينة تعز وسط اليمن.

وطالب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ـ وفقا للمصادر- أهالي مناطق مفرق الكمب ومقبنة وكافة المناطق القريبة منها في تعز بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، وحذرهم من إيواء ميليشات الحوثي في منازلهم، ودعاهم إلى التعاون و تسليم قوات الشرعية جميع الحوثيين المندسين بين السكان أو الذين يلجأون للاختباء في هذه القرى.

وطالب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سكان أهالي قرى مفرق الكمب ومقبنة بالابتعاد عن المواقع التي يشتبه في تواجد بقايا لمليشيات الحوثي فيها وللإبلاغ الفوري عنها.

ويأتي ذلك فيما تحدثت مصادر محلية مطلعة عن أن قائد الجبهة الشرقية بتعز عادل فارع “أبو العباس” تلقى دعما من التحالف العربي استعدادا للمرحلة القادمة، وذلك وسط تقارير عن أدائه كقائد محنك حقق العديد من الانتصارات وباستطاعته تعزيز القدرات القتالية لقوات المقاومة وتنظيمها لتحقيق الحسم الذي طال انتظاره في تعز.

وقالت المصادر إن “جبهة ابو العباس” تستعد لشن عمليات قريبا من المحتمل أن تكون نحو السيطرة على مفرق الكمب.

وذكرت المصادر أن قيادات ميدانية تابعة لحزب الإصلاح تسعى لعرقلة جهود “أبو العباس” وتنتقد دول التحالف العربي الداعمة لـ أبوالعباس لكفاءته القتالية.

وتشير المصادر إلى أن مثل هذه الجهود المعرقلة ساهمت في تأخير تحرير تعز، حيث تعتمد قيادات حزب الإصلاح على الولاء الحزبي بدل الأداء الميداني والحنكة القتالية.