السلطات اليمنية تحبط تهريب شحنة أسلحة جديدة للحوثيين

المصدر: عدن – إرم نيوز

أدت عملية تفتيش روتينية، على الساحل الشرقي لمدينة الغيظة بمحافظة المهرة اليمنية، أمس الأربعاء، إلى مصادرة كمية من السلاح يعتقد أنها إيرانية، كانت في طريقها لـلحوثيين في الجزء الشمالي من البلاد.

وطبقاً لمصادر محلية في مدينة الغيظة، عاصمة محافظة المهرة، فإن القارب المحلي، المخصص للصيد، كان عائدًا من عرض البحر، بعد أن تلقى شحنة السلاح من سفينة أخرى، وكان يعتزم الرسو على ساحل المدينة، قبل أن يتعرض لحملة تفتيش روتينية.

واكتشف المفتشون كمية من السلاح المحملة على متن القارب، مغطاة بأكياس ومواد بلاستيكية، وتم اقتياد مالك القارب مباشرة إلى الجهات الأمنية المسؤولة بمحافظة المهرة، لمباشرة التحقيقات معه، وفق المصادر.

ويستخدم الحوثيون وأتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، سواحل محافظة المهرة المترامية الأطراف، والبالغ طولها نحو 560 كيلو متراً، في عمليات تهريب الأسلحة والذخائر إلى اليمن، عبر سفن إيرانية وهندية، ونقلها إلى البر من خلال قوارب الصيد بواسطة أشخاص موالين للحوثيين.