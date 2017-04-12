ناشطون وحقوقيون يناشدون الملك سلمان التدخل لحل أزمات عدن

المصدر: أشرف خليفة - إرم نيوز

دشن ناشطون وحقوقيون يمنيون حملة شعبية لإغاثة أبناء عدن ناشدوا خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للتدخل من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء والمياه، لاسيما وأنهما تعدان شريان الحياة لأي بلد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحملة ماجد الشاجري: “نهدف من خلال هذه الحملة التي سيتم تدشينها، غد الخميس، إلى إيصال معاناة سكان أهالي عدن مع أزمة الكهرباء والمياه”.

وأضاف الشاجري، في تصريحات لـ “إرم نيوز”: “نحن مقبلون على صيف ساخن وسيموت المرضى والأطفال وكبار السن مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة، ولهذا لابد من التدخل العاجل”.

واستطرد قائلاً: “نناشد ملك الخير والإنسانية الذي نثق بأنه لن يتوانى عن الاستجابة لمطالب أهله وإخوانه وأبنائه في مدينة عدن، وهذا ليس بجديد على مملكة العزم والحزم”.

وتابع قائلاً: ونقول اليوم بأننا في منظمات المجتمع المدني سنناشد الجميع بسرعة التدخل ومساعدتنا، لإيجاد الحلول والمعالجات لهاتين المشكلتين قبل حلول فصل الصيف على محافظة عدن”.