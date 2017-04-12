التدخل الإيراني لفرض هيئة إفتاء في اليمن يكشف الوجه الطائفي للحوثيين (فيديو إرم)

المصدر: إرم - أبوظبي

أثار قرار تعيين الحوثيين لمفتٍ جديد وهيئة شرعية للافتاء في اليمن ردود فعل قوية داخل مكونات الشعب اليمني خاصة في صنعاء.

التعيين الجديد لأعضاء هيئة الافتاء والذي أصدره المجلس السياسي للانقلابيين يكرس بحسب المتابعين للشأن اليمني مبدأ الإقصاء المذهبي الذي ينتهجه الحوثيون بحسب المراقبين و من شأنه إحداث انقسام مذهبي غير مسبوق في اليمن.

منتقدو قرار التعيين الجديد وبعض المتابعين للشأن اليمني يرون فيه أمرا إيرانيا مباشرا للحوثيين بضبط دائرة الشؤون الدينية وتوجيهها بالكامل إلى وجهة مذهبية شيعية محضة.

التدخل الإيراني لفرض هيئة إفتاء جديدة في اليمن كشف الوجه الطائفي للحوثيين والذي حرصوا على اخفائه عبر الدعوات والحجج المرتبطة بمحاربة الفساد ورفع الظلم عن اليمنيين.