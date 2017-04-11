ضبط سفينة أسلحة مهربة شرقي اليمن

المصدر: عدن - إرم نيوز

ضبطت قوات خفر السواحل في محافظة المهرة شرقي اليمن اليوم الثلاثاء، سفينة أسلحة مهربة لم يعرف مصدرها حتى الآن.

ونقلت صحيفة “عدن الغد”، عن مصادر محلية قولها، إن السفينة محملة بمختلف الأسلحة تم ضبطها الثلاثاء بالقرب من منطقة الفيدومي الساحلية على شواطئ محافظة المهرة، وتم نقلها الى الشاطئ.

وكانت شحنة أسلحة أخرى على متن شاحنات تم ضبطها اوآخر الشهر الماضي في محافظة المهرة، قيل حينها إنها دخلت من الأراضي العمانية.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي بشأن هذه السفينة والجهة التي كانت ستستقبل الأسلحة، لكن قيادة التحالف العربي أعلنت أكثر من مرة ضبطها لسفن وزوارق بحرية إيرانية محملة بالأسلحة المهربة للميليشيات الحوثية باليمن.

وفي سياق منفصل، نفى وزير النقل اليمني مراد الحالمي ما تردد عن إغلاق ميناء الحديدة البحري، مشيراً إلى أن الحكومة الشرعية مستمرة في إعطاء التصريحات الرسمية للسفن بالدخول إلى الميناء، ولكن عبر مكتب الأمم المتحدة وهي الجهة المسؤولة عن عملية التحقق من السفن القادمة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسلطات الانقلابيين.