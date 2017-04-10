بن دغر: تزويد إيران الحوثيين بالسلاح أطال أمد الحرب في اليمن

المصدر: صنعاء- إرم نيوز

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، اليوم الإثنين، إن الأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها لعناصر جماعة الحوثي، أطالت أمد الحرب في بلاده، مع دخول عامها الثالث مخلفة أوضاعًا إنسانية صعبة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة اليمنية، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، في العاصمة السعودية الرياض.

ودعا بن دغر المجتمع الدولي إلى “منع إيران من التدخل في الشؤون اليمنية، وإيقاف تهريبها السلاح للمليشيات الانقلابية التي أطالت أمد الحرب وتسببت في كل هذا الدمار للوطن”.

من جانب آخر، طالب الحوثيون إيران بالتحرك والعمل على وقف معركة ميناء الحديدة جنوب غرب اليمن، التي ينوي التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والقوات الحكومية شنها خلال الأيام القادمة، بهدف استعادة السواحل الغربية للبلاد.

هذا المطلب جاء على لسان يحيى الراعي رئيس البرلمان الذي يديره الحوثيون، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الإيرانية في صنعاء محمد فراهت، اليوم الإثنين.

ودعا الراعي إلى “توظيف التحرك السياسي والعلاقات الدبلوماسية الإيرانية مع كل الأصدقاء في سبيل تحقيق مواقف إيجابية تعمل على إيقاف “الاعتداء” على ميناء الحديدة وإيقاف “العدوان” بشكل نهائي وإحلال السلام”.

كما طالب الراعي إيران بـ”العمل على وقف “الحرب الظالمة” التي تشن ضد اليمن وفك الحصار البري والبحري والجوي، وفتح مطار صنعاء الدولي، والمفروض عليه حظر جوي من قبل التحالف العربي منذ 8 أغسطس/آب الماضي”.

وجاءت تصريحات رئيس البرلمان بعد أيام من تصريحات لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، دعا فيها إيران إلى “دور أكبر في المستقبل” دون الإفصاح عن ماهية ذلك الدور، وهل هو عسكري أم سياسي.