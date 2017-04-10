تفاصيل ضبط أكثر من مليار ريال كانت في طريقها من صنعاء إلى عدن

المصدر: عدن - إرم نيوز

ضبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، أكثر من مليار ريال يمني، كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء، وفقاً لما أفادت به مصادر عسكرية يمنية.

وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن إن إدارته تلقت بلاغاً يفيد باحتجاز المبلغ المالي من قبل نقطة أمنية بالضالع، موضحاً أنه وجّه بتحريك 5 أطقم إلى موقع الاحتجاز لمتابعة الواقعة.

وأكد حسن أن المبالغ المالية لا تزال محتجزة لدى أفراد إحدى النقاط الأمنية في الضالع، مشيراً إلى أن الرئاسة اليمنية وجهت بإعادة المبلغ إلى خزينة البنك المركزي اليمني، وفقاً لموقع “عدن الغد”.

وأفاد حسن بأن ما رشح عن التحقيقات الأولية أشار إلى أن المبالغ المالية تعود لمحافظ تعز علي المعمري، مشيراً إلى أن المعمري قال إنها مرتبات قطاع التربية والتعليم بمحافظة تعز.