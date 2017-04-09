مقتل القيادي الحوثي يحيى المؤيد و9 آخرين في معارك مع الجيش اليمني بالمخا

المصدر: عدن– إرم نيوز

قتل 10 عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادي وأصيب آخرون اليوم الأحد، في معارك مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية، على الساحل الغربي للبلاد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من الحوثيين، إن القيادي عبدالله يحيى المؤيد، وكيل وزارة الإعلام في حكومة الانقلابيين، قتل في معارك قرب مديرية المخا، غربي محافظة تعز.

وجاء مقتل المؤيد، عضو الهيئة الإعلامية للحوثيين، خلال معارك عنيفة جرت بين قوات الانقلابيين والجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بغطاء جوي للطيران الحربي وطيران الأباتشي، التابع لقوات التحالف العربي المشترك، في الجزء الشمالي لمدينة المخا.

وقالت مصادر عسكرية، إن الغارات الجوية أدت إلى مصرع أكثر من 10 قتلى وعشرات الجرحى، إلى جانب تدمير آليات عسكرية ومخزن أسلحة تابع للانقلابيين، قرب منطقة الخوخة.

وتخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الموالية للشرعية، معارك عنيفة ضد الانقلابيين، في الأجزاء الشمالية والشرقية لمدينة المخا، أثناء عمليات التقدم نحو محافظة الحديدة، غربي البلاد.