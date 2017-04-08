تعرض سفينة بخليج عدن لعملية قرصنة

المصدر: عدن- إرم نيوز

أعلنت شركة بريطانية، السبت، تلقيها بلاغا من سفينة في خليج عدن بتعرضها لعملية قرصنة.

وأضافت “شركة المملكة المتحدة للعمليات التجارية البحرية”، التي تنسق الملاحة في خليج عدن، على موقعها الإلكتروني، أن المهاجمين من المحتمل أن يكونوا صعدوا على السفينة أو استولوا عليها.

ووفق إحداثيات نشرتها الشركة على موقعها فإن السفينة تعرضت للقرصنة في منطقة بخليج عدن قبالة السواحل الإريترية.

وحذرت الشركة التي تقول إنها تتلقى معلوماته من عدة مصادر ومنظمات أخرى مهتمة بالملاحة، السفن المارة بخليج عدن، داعية إياها إلى اتخاذ “أقصى درجات الحذر”.

ولم توضح الشركة أي تفاصيل عن المهاجمين ومن هم على متن السفينة وطبيعتها وجنسيتها.

يشار إلى أن الهجوم يأتي بعد أيام من خطف قراصنة لسفينة هندية كانت في طريقها من دبي إلى ميناء بوصاصو شمال الصومال، وذلك قبالة سواحل الأخيرة.