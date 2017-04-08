المصدر: عدن - إرم نيوز

أعلنت شرطة محافظة عدن جنوبي اليمن، اليوم السبت، إحباط عملية “إرهابية” قرب منزل محافظ عدن عيدروس الزبيدي.

وقال المتحدث باسم شرطة عدن عبدالرحمن النقيب في تصريحات: “إن الأجهزة الأمنية في المحافظة أحبطت عصر اليوم عملية إرهابية على الطريق المؤدي إلى منزل المحافظ في حي جولد مور بمديرية التواهي المطلة على ميناء عدن”.

وأضاف أن جنود نقطة أمنية تقع على الطريق المؤدي لمسكن المحافظ أطلقوا النار على شاب كان يرتدي حزامًا ناسفًا وصل مترجلًا إلى النقطة الأمنية التي تبعد 700 متر عن منزل المحافظ بعد الاشتباه به، وأردوه قتيلًا على الفور.

وذكر أن جنود النقطة طلبوا من الشاب التوقف، إلا أنه أطلق تكبيرات وهو يهرول، ليتم إطلاق النار عليه قبل أن يقدم على تفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه.

وتابع: “خبراء المتفجرات قاموا لاحقاً بإبطال مفعول الحزام الناسف الذي كان يرتديه الانتحاري، في حين شرع فريق التحقيقات بجمع الأدلة من موقع الحادث”.

ولم يتهم المسؤول جهة بعينها بمحاولة تنفيذ العملية، كما لم تعلن أي جهة تبنيها للعملية حتى الآن.

وبين الحين والآخر تشهد عدن العاصمة المؤقتة للبلاد محاولات تفجير عبوات ناسفة، بعضها يتم إحباطه والآخر يستهدف عناصر أمنية وأحيانًا مسؤولين.

وكانت مدينة عدن، التي أعلنتها الحكومة اليمنية عاصمة للبلاد في فبراير/شباط 2015، شهدت تحسنًا أمنيًا كبيرًا، عقب حملة أمنية كبيرة، نفذتها وحدات من الجيش الموالي للحكومة وشرطة عدن، ضد تجمعات للعناصر المتشددة العام الماضي.