مصرع 13 يمنيًا بحريق أنبوب نفطي في الحديدة

المصدر: الحديدة - إرم نيوز

أفادت مصادر طبية، السبت، أن 13 مدنيا لقوا مصرعهم، وأُصيب 33 جراء حريق اندلع في نفط متسرب من أحد الأنابيب بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وحول تفاصيل الحادث، قال مدير مكتب الصحة في مديرية “باجل” شمالي الحديدة، عبد الله غالب المقداد، إن مجهولين قاموا، أمس الجمعة، بتفجير أنبوب نفطي في المديرية يربط بين محافظة مأرب (شرق) وميناء “رأس عيسى” على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف أن عشرات المدنيين تدافعوا إلى موقع التسريب لملء عبوات من النفط، قبل أن تشتعل النيران بشكل سريع في المكان.

ورغم أن عملية التصدير عبر الأنبوب متوقفة منذ عامين، إلا أن النفط المخزن فيه أغرى المدنيين الذين يفتقرون إليه.

وتابع المقداد: “وصلتنا 13 جثث متفحمة، و28 مصاباً، بعضهم في وضع حرج”.

من جهتها، اتهمت “السلطة المحلية” في محافظة الحديدة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بتفجير الأنبوب، ووصفته بـ”العمل الجبان”.

ومنذ خريف العام 2014، يشهد اليمن حرباً إثر سيطرة قوات “الحوثي- صالح” على العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظات أخرى بقوة السلاح.

بينما تدخل “التحالف العربي”، منذ 26 آذار/مارس 2015، بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإعادة سيطرة الحكومة الشرعية على أنحاء البلاد.