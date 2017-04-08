مقتل 11 حوثياً بمعارك مع الجيش اليمني في تعز

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قتل 11 مسلحاً حوثياً، اليوم السبت، في معارك مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية “الصلو” جنوب شرق محافظة تعز وسط البلاد، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر في تصريح نقله موقع “26 سبتمبر” الناطق باسم الجيش الموالي للحكومة الشرعية، “إن قوات الجيش الوطني شنت صباح اليوم السبت هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في منطقة الصيار بمديرية الصلو”.

وتابع المصدر، أن الحوثيين “تكبدوا خسائر في الأرواح والعتاد”، مؤكدا مقتل 11 مسلحاً حوثياً وإصابة آخرين، إضافة إلى مقتل أحد أفراد المقاومة الشعبية خلال عملية الهجوم.

وفي المقابل تحدثت ميليشيا الحوثي، عن أن قواتها واللجان الشعبية التابعة لها “تصدوا لمحاولتي زحف” في مديرية الصلو ومدينة تعز.

وأكد مصدر عسكري في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة للجماعة، مصرع وجرح عدد من عناصر الجيش الوطني اليمني في محاولة زحف باتجاه شبكة الصيار بمديرية الصلو”.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة.