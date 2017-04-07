خفض جزئي لنقاط تفتيش أمنية في عدن

المصدر: عدن - إرم نيوز

في إطار خطة عامة لرفع كافة المظاهر الأمنية، رفعت السلطات الأمنية في مدينة عدن مؤخرًا عددًا من نقاط التفتيش الأمنية بالمدينة.

وقال مسؤولون في قيادة الحزام الأمني لصحيفة “عدن الغد” إن القوات الأمنية رفعت عددًا من النقاط في بعض المديريات، وذلك في إطار خطة أمنية لرفع كافة المظاهر الأمنية والاكتفاء لاحقًا بالنقاط الأمنية التي كانت متواجدة في المدينة قبل الحرب.

وشوهدت يوم الخميس جرافات وهي تزيل متارس أمنية في عدد من المديريات وتفتح الطرقات، وقال مسؤولون: إن هذا التحرك يأتي بعد تحسن الحالة الأمنية في عدن .