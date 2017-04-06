صورة بالخطأ لصحفية يمنية تهدد حياتها

المصدر: عدن – إرم نيوز

أدى خبر صحفي نشرته مواقع خليجية بحالة إرباك لصحفية شابة من عدن اليمنية، بعد أن أوردت خبر مقتل فنانة بمحافظة لحج خلال إحيائها حفلا فنيا، وأرفقته بصورة الصحفية العدنية عن طريق الخطأ على أنها الفنانة القتيلة.

وانتشر الخبر سريعا في المواقع، قبل أن تقوم صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية في عددها الأخير بنشره بعنوان “مقتل مغنية في هجوم مسلح على حفل في اليمن”، مرفقا بصورة الصحفية التي تدعى نسرين عقلان.

وفوجئت عقلان بصورتها في الصفحة الأخيرة من الصحيفة البحرينية.

وقالت عقلان لـ”عدن الغد”، إن الصورة المرفقة مع الخبر ليست صورة الفنانة بل صورتها هي، مؤكدة أن الصحيفة ارتكبت خطأ مهنيا فادحا بحقها، وألحقت بها ضررا بالغا بات يهدد سلامتها.

وتابعت الصحفية أن لا صلة لها من قريب أو بعيد بالخبر، داعية المواقع والصحة لتحري الدقة قبل نشر الأخبار.

يذكر أن خبر مقتل فنانة يمنية على يد متشددين أثناء تواجدها في حفل بمحافظة لحج انتشر عبر الصحف والمواقع الإخبارية، حيث تبين لاحقا أن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة.