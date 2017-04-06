الحُديدة.. معركة فاصلة تنتظر ساعة الصفر (فيديو إرم)

المصدر: إرم - أبوظبي

تجري الاستعدادات على أشدها وتتواصل التحضيرات في صفوف قوات التحالف العربي في انتظار لحظة الصفر والانطلاق لتحرير الحديدة.

الأهداف من وراء العملية كبيرة بحجم أهمية الحديدة ومينائها الاستراتيجي الذي يستخدمه الحوثيون لتهريب السلاح والبضائع والاستيلاء على المساعدات الإنسانية القادمة إلى اليمنيين.

مراقبون للشأن اليمني يؤكدون أن المعركة لن تكون سهلة فهي ستشكل فارقا قويا في مسار استعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات صالح إذ يحتاج الأمر إلى قطع مسافات كبرى داخل مناطق نفوذ الحوثيين وما تتطلبه من معارك قد يطول أمدها بطول المقاومة الحوثية.

الخبراء والمحللون العسكريون يؤكدون حتمية إسراع الحكومة الشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي، في تحرير الحديدة ومينائها لأسباب ودوافع إنسانية فهو المنفذ الأهم لتمرير المساعدات الإنسانية الدولية، ويعد الميناء من أهم قنوات التمويل والإمداد للانقلابيين الذين يسيطرون على المساعدات الإنسانية ويتحصلون على أموال الضرائب والرسوم الجمركية في اليمن.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألمحت إلى اهتمامها بدعم التحالف العربي في اليمن لتوطيد العلاقة مع دول الخليج العربي بعد تراجعها في عهد سلفه أوباما.