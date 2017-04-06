مقتل مسؤول في “القاعدة” بغارة جوية في اليمن

المصدر: وكالات – إرم نيوز

أعلن مصدر أمني يمني، اليوم الخميس، مقتل شخص يُعتقد أنه مسؤول محلي في تنظيم القاعدة في جنوب اليمن بغارة لطائرة بدون طيار نُسبت إلى الولايات المتحدة التي كثفت غاراتها على الجهاديين في هذا البلد الذي يشهد حربًا.

وقال المسؤول اليمني، طالبًا عدم كشف هويته، إن أحمد علي سعنا استُهدف بضربة ليل الأربعاء الخميس عندما كان على دراجته النارية.

وأوضح أن سعنا كان عند وقوع الضربة في بلدة “خبر المراقشة” في محافظة أبين التي كانت هدفًا لعدد من الغارات الجوية الأمريكية ضد “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب”، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم تنفيذ أكثر من 70 غارة جوية في اليمن منذ 28 شباط/ فبراير.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدًا من الفوضى الناجمة عن الحرب في البلاد، وتخشى من هجمات للقاعدة على الأرض الأمريكية.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الشهر الماضي أن إدارة ترامب أعطت الضوء الأخضر لضربات جوية أو عمليات كوماندوس في اليمن بدون طلب إذن مسبق من البيت الأبيض.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعًا داميًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.