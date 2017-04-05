محافظ سقطرى: هذه حقيقة التنازل عن الجزيرة لصالح الإمارات

المصدر: عدن – إرم نيوز

نفى محافظ سقطرى سالم عبدالله السقطري ما تداولته تقارير إعلامية إخوانية من مزاعم عن تنازل الحكومة اليمنية عن جزيرة سقطرى لصالح الإمارات، مؤكدا أن “ما يتم تداوله” في هذا الإطار “عار عن الصحة”.

وشدد في تصريح لصحيفة “عدن الغد” المحلية على أن “الإمارات تقوم بدور إغاثي وتنموي كبير في سقطرى”.

ومن جانبه أكد القيادي بالحراك الجنوبي في سقطرى محمد العوش، أن الإمارات لها دور إيجابي بارز في النهوض بجزيرة سقطرى من جميع الجوانب، سواء كانت إغاثية أو تنموية أو اقتصادية أو تأهيلية” منوها في الوقت ذاته إلى أن “الإمارات قدمت لسقطرى ما لم تقدمه الشرعية ذاتها”.

وقال العوش في تصريح صحفي إن إنجازات الإمارات أزعجت الإخوان الذين يكنون حقداً دفيناً للإمارات، بسبب محاربتها للإرهاب بأشكاله وأنواعه كافة؛ وهو ما دفعهم للنيل من دورها ومكانتها العالية في نفوس المواطنين”.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن إماراتيين متواجدين في اليمن، “وضعوا أيديهم على مساحات واسعة من شواطئ وأراضي جزيرة سقطرى”، في الوقت الذي كانت فيه تقارير مماثلة سابقة ذكرت أن “الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عمل على تأجير الجزيرة للإمارات”، إلا أن مكتب الرئيس نفى الأمر.

وجزيرة سقطرى هي أرخبيل مكون من أربع جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، على بعد 350 كيلومترا جنوب شبه الجزيرة العربية، ويشمل الأرخبيل جزيرة رئيسة هي سقطرى إضافة إلى ثلاث جزر أخرى هي درسة وسمحة وعبدالكوري، فضلا عن جزيرتين صخريتين أخريين، ولهذا الأرخبيل أهمية إستراتيجية كبيرة بسبب موقعه وإطلالته على المحيط.