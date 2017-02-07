بالفيديو.. جريح يمني في الهند يحرق نفسه احتجاجاً

المصدر: عدن– إرم نيوز

أضرم أحد الجرحى اليمنيين، النار في جسده، الاثنين، احتجاجا على تردّي أوضاع جرحى ومصابي الحرب، الموالين للحكومة الشرعية، في مدينة بونا الهندية، التي أرسلتهم إليها السلطات اليمنية على دفعات، خلال الأشهر الماضية.

وأفاد أحد الجرحى المبتعثين إلى الهند، لـ”إرم نيوز”، أن الشاب الجريح الذي أضرم النيران في جسده، يدعى “محمد سالم”، من أبناء محافظة أبين المصابين في المعارك التي شهدتها مدينة عدن، منتصف 2015، وسبق أن كان أحد الجرحى المبتعثين إلى جمهورية السودان لتلقي العلاج، العام الماضي، قبل أن تسوء أوضاعهم ويتم نقلهم إلى الهند.

وقال الجريح المبتعث إلى الهند، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، إن زملاءه تمكنوا من إطفاء النار، قبل أن يتم نقل زميلهم إلى المستشفى، لتلقي الإسعافات.

وتظاهر جرحى المقاومة الجنوبية في الهند، الاثنين، بعد أن كانوا أضربوا عن الطعام خلال الأيام الفائتة، دون أن تستجيب السلطات اليمنية لمطالبهم.

وقال بيان صادر عن جرحى المقاومة الجنوبية، في الهند، عقب تظاهرة الاثنين، “إن الحال وصل إلى ما لا يُطاق”، راجين أن تصل مناشدتهم إلى المسؤولين الحكوميين في اليمن“.

وطالب البيان، “بمحاسبة من تسبب بهذه المعاناة، وضرورة إحالة ملف الجرحى إلى المسؤولين الجدد”. مناشدين الرئيس، عبدربه منصور هادي، ووزير الدولة، هاني بن بريك، المسؤول الأول عن ملف الجرحى، إلى سرعة إنقاذهم، وسرعة استكمال علاج الجرحى الموقوفة عملياتهم الجراحية.