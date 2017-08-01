بالصور.. عادل الجبير يصافح جواد ظريف

قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف صافح نظيره السعودي عادل الجبير على هامش مشاركتهما في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول لمناقشة التطورات في الأقصى.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، إن هذه المصافحة لم تتضمن أي مناقشة لقضايا أخرى”.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني عن “ظريف” قوله معلقاً على مصافحة نظيره السعودي: “إن السبب في ذلك هو الاحترام المتبادل والصداقة التي كانت مدى الحياة لي مع الجبير”.

واعتبر ظريف أن “العملين الطبيعي والدبلوماسي يقتضيان الاحترام المتبادل”، على حدّ قوله.

يذكر أن وسائل الإعلام الإيرانية كانت ذكرت العام الماضي أن الوزيرين تصافحا على هامش اجتماع مشابه في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأدلى ظريف حينها بتصريح مطابق لتصريحه اليوم، حيث قال للصحافة الإيرانية: “تبادلنا التحية مع معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، ولم نتحدث في موضوعات أخرى”.