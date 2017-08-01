بهذه الطريقة.. أنهت هيا الشعيبي خلافها مع فايز المالكي (صورة)

تسبب انتقاد الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لبرنامج الفنان السعودي فايز المالكي “ألو فايز”، الذي عرضته قناة MBC رمضان قبل الماضي، إلى خلاف بين الفنانين، بعد وصف الشعيبي للمالكي بـ”الفاشل”.

وخلال لقاء تلفزيوني للشعيبي مع الفنان داوود الشريان، قالت إن فايز المالكي “فاشل”، فيما وصفت أيضا مواطنها الفنان طارق العلي بأنه شخص “غبي”.

ورغم كلام الفنانة الكويتية، إلا أن الفنان فايز المالكي اكتفى بالرد: “إذا قالت عن ابن بلدها غبي الله يسترها ويوفقها لن أرد عليها”.

كما أضاف المالكي أن برنامجه “ألو فايز” كان ناجحا، لذا تم اختياره من قبل قناة MBC، وعلق: “بما أن هيا كانت تقدم برنامجا برمضان، أعتقد أن سبب انزعاجها هو اختيار قناة أم بي سي، لي لتقديم البرنامج في رمضان”.

ولاحقا تراجعت الشعيبي عن تصريحاتها بحق المالكي، وقررت تقديم اعتذارها والصلح معه بطريقتها الخاصة على المسرح في أبها السعودية.

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