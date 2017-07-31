طهران: السعودية أصدرت تأشيرات دخول لدبلوماسيين إيرانيين

أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، رضا صالحي أميري، عن إصدار تأشيرات دخول لعشرة دبلوماسيين إيرانيين ؛للسفر إلى السعودية، من أجل تقديم الخدمات القنصلية للحجاج الإيرانيين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن أميري، قوله إنه “لا توجد مشاكل في هذا المجال، وتجري التحضيرات بشكل جيد”.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من وصول أول قافلة من الحجاج الإيرانيين إلى السعودية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى، أكد أن “موضوع الحج، لا صلة له بالعلاقات الدبلوماسية مع السعودية”، نافيًا أن “يكون إرسال وفد قنصلي إلى السعودية في موسم الحج مؤشرًا على إقرار العلاقات أو محاولة لافتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية”.

وأعلنت السعودية ،مطلع العام الماضي، قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها، بعد اقتحام إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، احتجاجًا على إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي نمر باقر النمر.

ومن المقرر أن يبلغ عدد الحجاج الإيرانيين هذا العام 86 ألفًا و 500 شخص، سيتوجهون إلى الديار المقدسة في إطار 600 قافلة.

ولم توفد إيران حجاجها إلى السعودية في موسم الحج الماضي، بينما تقول إن المئات من حجاجها لقوا حتفهم في الموسم قبل الماضي ،في حادثة التدافع التي وقعت بمشعر منى.