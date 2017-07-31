بعد مسيرة دامت 39 سنة.. “سعودي أوجيه” تخرج نهائيًا من السوق السعودي

بعد مسيرة عمل في قطاع الإنشاءات بالسعودية استمرت 39 عامًا، أعلنت شركة “سعودي أوجيه” ، يوم الاثنين، خروجها من السوق السعودي بشكل نهائي، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية سعودية ، عن تعميم أصدرته الشركة لموظفيها.

وقال التعميم:” إن شركة الكهرباء ستقطع خدماتها عن “سعودي أوجيه” ،اليوم الاثنين، بعد أن نقل رئيس الشركة سعد الحريري ،رئيس الوزراء اللبناني، ملكية الموقع من مدينة جدة إلى ابنه حسام قبل عامين” وفقًا لصحيفة عكاظ.

وكانت “أوجيه ” ،الشركة المملوكة لعائلة الحريري اللبنانية، قررت تسريح موظفيها وإغلاق أبوابها نهاية يونيو/حزيران الجاري.

في المقابل ، أكدت وزارة العمل السعودية ،في بيان عبر موقع تويتر، أنها تعمل على “نقل 600 سعودي في سعودي أوجيه إلى منشآت أخرى”، مع توجيه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين الباقين ،وعددهم ستمائة أيضًا، مشيرة إلى أن الرواتب المتأخرة للموظفين تصل إلى 14 راتبًا.

وسبق لـ”سعودي أوجيه” أن سرحت آلاف الموظفين ،منذ أن انخفضت أسعار النفط وتوقفت العديد من مشاريع البناء الضخمة ضمن خطط الترشيد السعودية لتجاوز أزمة النفط الرخيص.