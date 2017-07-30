في زيارة نادرة.. محمد بن سلمان يلتقي مقتدى الصدر في جدة (صور)

التقى وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، في مدينة جدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن اللقاء “استعرض العلاقات السعودية العراقية، وعددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك”.

ويحمل الأمير محمد بن سلمان، لقب نائب العاهل السعودي، ويتولّى إدارة شؤون المملكة في الفترة الحالية، حتى عودة الملك سلمان من إجازة خاصة في المغرب بدأت في 24 تموز/ يوليو الجاري.

وكان “الصدر” وصل إلى السعودية في وقت سابق اليوم في زيارة نادرة، غير محدّدة المدة، بناءً على دعوة رسمية من الرياض.

ويتزعم مقتدى “التيار الصدري”، الذي يشغل 34 مقعدًا في البرلمان العراقي، ويضم فصيلًا مسلحًا يحمل اسم “سرايا السلام” وهو أحد فصائل الحشد الشعبي، الذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم داعش.

وهذه الزيارة هي الأولى للصدر منذ 11 عامًا، حيث كانت آخر زيارة له للمملكة في 2006.