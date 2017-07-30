بالفيديو.. مذيع يحسم حقيقة شائعة قطرية حول الصرف الآلي في السعودية

رد الإعلامي الرياضي السعودي عبد العزيز البكر، بطريقة نارية على مزاعم مذيع قناة “الدوري والكأس” القطري خالد جاسم، حول صعوبة استخدام الحاج القطري للبطاقة القطرية في السحب من أجهزة الصرف الآلي بالمملكة.

ووثق البكر عبر مقطع “فيديو” عمل بطاقة الصرف القطرية بشكل طبيعي مفندا ما زعمه المذيع القطري، حيث قام بعمل تجربة لسحب مبلغ من المال يقدر بـ100 ريال من صراف آلي، وبثها عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً .. اتق الله وقل خيراً أو اصمت @khalidjassem74 pic.twitter.com/hybwCLMP6g — عبدالعزيز البكر (@albakertv) ٢٩ يوليو، ٢٠١٧

وأعرب البكر عن احترامه للشعب القطري وكل من يصل إلى المملكة سواء للحج أو غيره، مؤكدا أنهم بديارهم.

وكان مذيع قناة “الدوري والكأس” القطرية خالد جاسم، اتهم المملكة بتسييس الحج، وعدم فعالية بطاقة الصراف القطرية في مكة، وهو ما دفع البكر إلى الرد عليه بالصوت والصورة.