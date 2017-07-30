السبهان يتقدم مستقبلي الصدر في جدة (صور)

استقبل وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، اليوم الأحد، زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الذي حل ضيفًا على المملكة، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وكانت تصريحات سابقة للسبهان أيام عمله سفيرًا في بغداد، قد أثارت حالة من الجدل بين مكونات الطيف السياسي في العراق، بعدما قال إن “ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران تؤجج التوتر الطائفي في البلاد”، منتقدًا التدخل الإيراني في شؤون العراق.

وطالبت حينها عدة تنظيمات شيعية بطرده من البلاد، وسط ترحيب من طوائف سُنّية وتأييد لما قاله عن حقيقة الحشد الشعبي المدعوم من إيران.

واعتبر المتحدث باسم “الحشد الشعبي” الشيعي النائب أحمد الأسدي، آنذاك أن ما صرح به السفير السعودي “يتجاوز كل الحدود واللياقات الدبلوماسية”، مطالبًا بطرده.

وذكر بيان صدر في وقت سابق، اليوم الأحد، عن المكتب الخاص للصدر، أنه “توجه إلى السعودية بناء على دعوة رسمية من المملكة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتضمن البيان ترحيبًا بالدعوة السعودية، وجاء فيه: “استبشرنا خيرًا فيما وجدناه من انفراجة إيجابية في العلاقات السعودية العراقية، ونأمل أنها بداية الانكفاء وتقهقر الحدة الطائفية في المنطقة العربية والإسلامية”.

وتأتي هذه الخطوة وسط زيارات متبادلة بين مسؤولين سعوديين وعراقيين في الآونة الأخيرة، مع سعي المملكة إلى تبني نهج جديد مع بغداد على أمل إعادتها لحاضنتها العربية بعيدًا عن النفوذ الإيراني.