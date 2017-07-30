بدعوة رسمية.. مقتدى الصدر يزور السعودية لأول مرة منذ 11 عامًا

أعلن مكتب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ،أنه سيتوجه إلى السعودية لزيارتها بعد تلقيه دعوة رسمية، وفقًا لبيان اطلع عليه مراسل “إرم نيوز” في بغداد.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الصدر: “إننا استبشرنا خيرًا فيما وجدنا انفراجًا ايجابيًا في العلاقات السعودية العراقية، ونأمل أنها بداية الانكفاء وتقهقر الحدة الطائفية في المنطقة العربية الإسلامية”.

وآخر زيارة يقوم بها الصدر للسعودية كانت في العام 2006.

وتأتي هذه الخطوة وسط زيارات متبادلة بين مسؤولين سعوديين وعراقيين في الآونة الأخيرة، مع سعي المملكة لتبني نهج جديد مع بغداد على أمل إعادتها لحاضنتها العربية بعيدًا عن النفوذ الإيراني.

واتخذ الصدر في الآونة الأخيرة مواقف أوحت باستقلاليته عن النفوذ الإيراني ،وهتف أنصاره عدة مرات ضد الوجود الإيراني في العراق.

وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي رياض السعيدي، في حديث سابق لـ “إرم نيوز”، إن “الصدر ابتعد في الآونة الأخيرة عن الرؤية الإيرانية خصوصًا تجاه أزمتي العراق وسوريا”.

ويرى مراقبون أن السعودية تسعى لاستقطاب الشيعة العرب نحو محيطهم بعيدًا عن التأثير الإيراني المهيمن في العراق منذ 2003.