صحيفة: الدول العربية المقاطعة لقطر تبحث فرض عقوبات جديدة

ذكرت صحيفة “الحياة” أن وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين سيناقشون فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر خلال اجتماعهم اليوم الأحد في المنامة عاصمة البحرين.

وقطعت الدول العربية الأربع العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران بسبب دعمها “الإرهاب” وجماعاته وعلاقاتها مع إيران وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر خليجية لم تسمها، قولها إن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع “سيبحث في اتخاذ مزيد من العقوبات ضد قطر، ومن المتوقع فرض عقوبات تطاول الاقتصاد القطري في شكل تدريجي”، ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل أخرى.

وقالت وكالة أنباء البحرين أمس السبت إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أشاد بالتعاون بين الدول الأربع في مكافحة “الإرهاب”.

وإلى الآن لم تنجح الجهود الدبلوماسية، التي تقودها الكويت وشاركت فيها أيضًا الولايات المتحدة وتركيا، في حل الخلاف الذي أثر على السفر والاتصالات بين قطر والدول الأربع وأدى إلى تراشقات لفظية حادة في وسائل الإعلام.

وأغلقت السعودية حدودها البرية مع قطر، بينما قطعت الدول الأربع الروابط الجوية والبحرية مع الدوحة وطالبتها باتخاذ عدة إجراءات لإظهار تغيير سياساتها.

وتدخلت تركيا وإيران لتوفير المنتجات الطازجة والدواجن ومنتجات الألبان لقطر بدلا من السعودية والإمارات في حين تتيح سلطنة عمان موانئ بديلة لموانئ الإمارات.

وأضافت الدول الأربع 18 شخصا وكيانا تقول إن لها صلات بقطر، إلى قوائم “الإرهاب” لديها الأسبوع الماضي.