مزاعم حوثية بفتح جبهات قتال داخل الأراضي السعودية

تصاعدت وتيرة المعارك، السبت، بين القوات السعودية ومسلحي ميليشيات الحوثي، على الشريط الحدودي بين المملكة واليمن، وسط مزاعم حوثية، مساء اليوم ذاته، عن فتح جبهات داخل الأراضي السعودية.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، في خبر عاجل على شريطها الإخباري، إن مقاتلي الجماعة “شنوا عملية هجومية على مركز جبل (العالي) في قطاع الداير بمنطقة جازان (جنوبي السعودية)”.

وأشار الحوثيون إلى أنهم قصفوا بالمدفعية تجمعات جنود سعوديين في جازان، كما تمكنوا من “قتل 3 جنود منهم في منطقتي عسير وجازان”.

ويأتي الإعلان بعد يوم من هجوم كبير شنّه على جبل آخر في المنطقة ذاتها، قالت وسائل إعلام سعودية إنه تم إفشاله، وقَتل عشرات المسلحين الحوثيين.

وفي المقابل، شنّت مقاتلات التحالف العربي، السبت، سلسلة غارات على مواقع الحوثيين عند المناطق الحدودية اليمنية بمحافظة صعدة(شمال).

وقالت وكالة “سبأ” الحوثية، إن التحالف شن 10 غارات على مواقع متفرقة بمديرية “شدا”، و5 غارات على مديرية “الظاهرية”، وغارتين على مديرية “رازح”، وغارتين على معسكر “كهلان”.

ولم تشر الوكالة لوقوع خسائر بشرية جراء الغارات، واكتفت بالحديث عن “أضرار بالغة في المنازل والممتلكات”.

ووفقًا للوكالة، فقد شهد الشريط الحدودي تبادل قصف المدفعي أيضًا، حيث قصفت المدفعية السعودية مواقع في منطقتي “آل الشيخ” و”البقعة” في مديرية منبه.

ويشهد الشريط الحدودي بين البلدين، منذ أيام، تصعيدًا عسكريًا كبيرًا.