مقتل 3 جنود سعوديين خلال صد هجوم كبير للحوثيين على الحدود الجنوبية

قالت وسائل إعلام سعودية السبت، إن 3 جنود من حرس الحدود السعودي قتلوا خلال صد “هجوم كبير” لميليشيات الحوثي بالحدود الجنوبية للمملكة.

ولم ترد تفاصيل بعد عن خسائر ميليشيات الحوثي نتيجة هجومها الفاشل، وعادة ما تتكتم على ذكر عدد قتلاها في المعارك التي تخوضها ضد قوات التحاف العربي والجيش الوطني اليمني.

وذكرت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس)، أن النقيب أحمد بن جبران الغزواني، والجندي حمد بن خالد الغانم، والجندي محمد بن موسى نشيلي استشهدوا أثناء أداء الواجب في الحد الجنوبي بقطاع الخوبة في منطقة جازان الحدودية”.

ولم تذكر الوكالة توقيت ولا ملابسات مقتل الجنود الثلاثة.

وبمقتل “الغزواني” و”الغانم” و “نشيلي”، يرتفع عدد قتلى الجيش السعودي في الشريط الحدودي مع اليمن إلى 43 جنديا، منذ العاشر من مايو/أيار الماضي، عندما شهدت تلك المنطقة، أكثر جبهات الحرب استنزافا، تصعيدًا في الهجمات من قبل الحوثيين.