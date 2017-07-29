الملك سلمان: نحرص على تنمية علاقاتنا مع المغرب في المجالات كافة‎

أشاد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالعلاقات “المتميزة” التي تربط بلاده بالمغرب، معبراً عن حرصه على “تنمية هذه العلاقات في المجالات كافة”.

جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها الملك السعودي، اليوم السبت، إلى نظيره المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 18 لتوليه العرش بالمغرب، التي تحل غداً الأحد.

وأعرب العاهل السعودي في برقيته التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالة الملك، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.

ووصل الملك سلمان، المغرب، الإثنين الماضي، في زيارة خاصة، من أجل قضاء عطلته السنوية بمدينة طنجة، أقصى شمالي البلاد.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار “ابن بطوطة الدولي” بمدينة طنجة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعدد من الشخصيات الرسمية المغربية.

وذكر بلاغ للديوان الملكي السعودي، الإثنين، أن الملك سلمان، أصدر أمرا يتضمن إنابة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لإدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح الشعب، خلال فترة غياب الملك.

وتتوقع مصادر متطابقة، أن يقيم العاهل السعودي في المغرب مدة شهر، تبعاً للحجوزات التي حصل عليها مراسل الأناضول، من مصادر فندقية (طلبت عدم الكشف عن هويتها).

تجدر الإشارة أن المغرب والسعودية تربطهما علاقات توصف بـ”المتميزة”، وتجمعهما اتفاقيات تعاون عسكرية واقتصادية وأمنية كثيرة.