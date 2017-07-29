المستثمر السعودي سلطان ابو الجدايل يستحوذ على حصة كبيرة في صحيفة “الإندبندنت” البريطانية

استحوذ رجل الأعمال السعودي سلطان أبوالجدايل على حصة في صحيفة “الإندبندنت” البريطانية العريقة، في إطار صفقة قد تضخ نحو مليون جنيه إسترليني إلى “ديجيتال نيوز أند ميديا” وهي المؤسسة القابضة للصحيفة البريطانية.

ووفق تقارير إعلامية، بلغت نسبة الحصة التي اشتراها رجل الأعمال السعودي بين 25 إلى 50% من الإندبندنت، ولم يتم الكشف عن الجهة التي اشترى منها الثري السعودي لتلك الحصة في الصحيفة البريطانية، ويدور الأمر بين احتمالين أولهما بيع مساهم لحصته إلى الثري السعودي أو قيام الشركة القابضة بطرح أسهم جديدة للاكتتاب.

وأكد المتحدث باسم صحيفة “الإندبندنت” على وجود مستثمر جديد، منوها أنه سيسمح للشركة بالاستمرار في النمو.

ويمتلك إفغيني ليبيديف، صاحب شركة “إيسي ميديا“، وهي المؤسسة الأم لصحيفة “الإندبندنت“، حصة تقل عن 50 في المائة، ويملك كذلك جوستين بيام شو، رئيس “مدير إيسيس ميديا” نسبة هامة من الأسهم.

واستحواذ ابو الجدايل على حصة قد تصل إلى 50% من شأنه أن يخفف من حصص جميع المستثمرين الآخرين.

وكان ليبيديف أعلن في شباط-فبراير من العام 2016 عن مشروع توقيف النسخة الورقية لصحيفة الإندبندنت وملحق يوم الأحد والاكتفاء بموقع إلكتروني ومنصة الديجيتال، وسجل موقعها أكثر من 100 مليون مستخدم شهريا.

وحققت المنصة الإلكترونية للصحيفة أرباحا صافية تجاوزت مليونا وسبعمائة ألف جنيه إسترليني في السنة إلى غاية الثاني من أكتوبر-تشرين الأول 2016 مقابل مليون وثلاثمائة ألف جنية إسترليني في 2015. كما تضاعفت الإيرادات من 8.2 مليون جنيه استرليني إلى 14.3 مليون جنيه إسترليني.