مصدر ينفي شائعة تدهور صحة الأمير بندر بن عبدالعزيز

أكد مصدر مقرب من الأمير بندر بن عبدالعزيز أن صحة الأمير السعودي جيدة نافيًا الإشاعات التي تحدثت خلال الساعات الماضية عن تدهور صحته.

ووفق موقع “سبق” الإخباري، أوضح المصدر أن الأمير بندر يتمتع بصحة جيدة، قائلًا: “سمو الأمير يتمتع بصحة جيدة – ولله الحمد -، ولا صحة لما أُشيع عن سموه بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وتداول ناشطون خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن تدهور صحة الأمير بندر بن عبدالعزيز، الابن العاشر من ابناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور.

يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز زار الأمير بندر في منزله بالرياض عام 2015؛ للاطمئنان على صحته بعد عودته للمملكة قادمًا من رحلة علاجية.

ولم يتقلد الأمير بندر أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.