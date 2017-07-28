بالصور.. القبض على سعوديين لتهريبهما مخدرات ومطاردة لمهرب تودي بحياة اثنين

ألقت مكافحة المخدرات في المدينة المنورة وتبوك بالمملكة العربية السعودية القبض على سعوديين لتسلمهما 270 ألف حبة كبتاغون كانت داخل إطارات شاحنة، على الحدود السعودية الأردنية.

ورصدت المكافحة تحرك الحمولة، حيث ألقت القبض على المواطنين بالجرم المشهود لحظة تسلمهما تلك الحبوب، التي كانت مخبأة في إطارات الشاحنة.

وفي مطاردة أخرى قامت بها دوريات المجاهدين في جازان لأحد المهربين، توفي اثنان من أفراد الدوريات على الطريق، أمس الخميس، بحسب موقع “أخبار 24”.

وأدت المطاردة إلى وفاة اثنين من أفراد المجاهدين، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في وقت لاحق من القبض على المهرب الذي تسبب في الحادث، الذي أودى بحياتهما.