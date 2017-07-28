معلمون سعوديون يتهمون مالك مدرسة أهلية بابتزازهم بطريقة غريبة

أقدم أحد ملاك المدارس الأهلية في الرياض على إجبار المعلمين السعوديين خلال الفترة القادمة حتى بدء الدراسة، بتحصيل الرسوم المتأخرة على الطلاب، ومتابعتها عن طريق ذهابهم إلى أولياء الأمور بمقرات عملهم، بمعدل لا يقل عن 3 خطابات يومية.

وبحسب صحيفة “سبق”، فإن إدارة المدرسة أرسلت بريدًا الكترونيًا للمعلمين السعوديين فقط، تطلب منهم ابتداء من الأحد القادم، تحصيل المبالغ المتأخرة على أولياء الأمور، بالذهاب إليهم في مقار عملهم، وتسليمهم الخطابات، بما لا يقل عن 15 خطابًا أسبوعيًا، وحصر أسماء الأولياء الذين يتم التواصل معهم، وتقديم تقرير للمدرسة.

وانتقد المعلمون السعوديون تصرف المدرسة، معتبرين أنه محاولة منهم لإجبارهم على إجازة إجبارية بلا راتب، من خلال إجبارهم على ملاحقة أولياء الأمور، في مهام ليست من اختصاص المعلمين.

وطالب المعلمون المسؤولين بمحاسبة مالك المدرسة، حيث رأوا أنه محاولة منه لإجبارهم كسعوديين على التنازل عن رواتب الأشهر المتبقية حتى بدء الدراسة.